10 Сентября 2023
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Фото:Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

На 14:00 явка избирателей на выборы в Сургуте составила почти 18,78%, проголосовали 58 455 человек

В Единый день голосования сургутяне имеют возможность проголосовать на выборах Губернатора Тюменской области и дополнительных выборах депутата Думы города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

По данным ТИК на 14:00 явка избирателей на выборы в Сургуте составила почти 18,78% или 58 455 человек.

выборы 10 сентября 2023(2023)|Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

Как сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии города Сургута Светлана Гаранина, все 130 участков города Сургута ровно в восемь часов утра открыли свои двери для избирателей.

светлана гаранина(2023)|Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

"Выборы – это государственное мероприятие, на каждом участке работу начали с гимна Российской Федерации. Избиратели на участках есть, и мне хотелось бы, чтобы эта активность до конца дня только увеличилась", - сказала Светлана Гаранина.

По данным терризбирокма, в Сургуте насчитывается более 300 тыс. избирателей. Свыше 5 тысячи сургутян, которым исполнилось 18 лет, сегодня смогут проголосовать впервые, на избирательных участках их радуют вручением памятных сувениров.\

Важно отметить, что все участки оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Голосование будет проходить до 20:00 вечера. Адреса избирательных участков доступны на специальном сайте. Телефон горячей линии по вопросам участия в голосовании: 522-022.

выборы 10 сентября 2023(2023)|Фото:Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья имеется еще одна опция - участковые избирательные комиссии готовы выехать на дом после 14.00, если от них поступили такие заявки.

«Кроме того, таким гражданам мы обеспечиваем возможность проголосовать и на избирательных участках, - подчеркнула Светлана Гаранина, - Все участки оборудованы всем необходимым для такой категории избирателей».

Голосование на дому в соответствии с территориальной принадлежностью (по предварительной заявке в УИК до 14:00 10 сентября включительно) организуется непосредственно в Единый день голосования.

Выборы губернатора Тюменской области(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

В составе оборудования – кабины для голосования избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, трафареты с увеличенным шрифтом Брайля, специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, доступная информация о кандидатах – увеличенным шрифтом и в аудиоформате. В режиме онлайн с УИК работают сурдопереводчики.

Даниил Лябин проголосовал в числе первых на избирательном участке № 342. Он считает, что воспользоваться своим избирательным правом для каждого гражданина крайне важно. "Выбор каждого из нас определяет будущее региона и всей страны. Я также являюсь членом УИК. Мне было интересно изучить процесс выборов изнутри. Поскольку я собираюсь в будущем связать с этим свою профессиональную деятельность", - сказал Даниил.

Механизм «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» по заявлению позволяет принимать участие в выборах губернатора Тюменской области на любом удобном избирательном участке в пределах Тюменской области, Югры и Ямала. О необходимости проголосовать на городских участках, по данным ТИК Сургута, подали заявления более 3 тысяч человек из Югры, Ямала и Тюменской области.

С 30 августа по 9 сентября на пяти участках по одномандатному избирательному округу № 2, где проводятся дополнительные выборы депутата Думы города седьмого созыва, прошло досрочное голосование. Более 6 % избирателей этого округа воспользовались данной возможностью.

В полном объеме приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности и общественной безопасности УИК. Объекты, где располагаются избирательные участки, охраняются сотрудниками УМВД России по городу Сургуту и представителями охранных организаций. Организовано патрулирование территории участков. Транспортировка бюллетеней на участки и в ТИК города Сургута также осуществляется в сопровождении сотрудников УМВД.

Теги: голосование, территориальная избирательная комиссия сургута, выборы


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