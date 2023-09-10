10 Сентября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

В Сургуте известные политики проголосовали на выборах губернатора Тюменской области

По данным избиркома Югры явка на 16.00 на выборы губернатора Тюменской области составила 361 754 человека, что составляет 31,29% от общего количества избирателей. Голосование в Югре проходит в штатном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию автономного округа не поступало, передает корреспондент Накануне.RU.

В Сургуте по данным на 14.40 проголосовали 18,78% от общего числа избирателей. Как сообщает ТИК, если сравнивать с выборами 2018 года явка выросла - тогда она составила 14%, или 37 625 избирателей.

Участковые избирательные комиссии открыли свои двери для избирателей в 8.00. По словам председателя УИК №383, расположенной в здании сургутской гимназии имени Ф.К. Салманова, Оксаны Бабушкиной, на участке сформирована молодая команда специалистов. Всего задействовано 16 человек, включая председателя, заместителя председателя, секретаря и членов УИК. На участке работают два общественных наблюдателя. Кроме того, безопасность обеспечивают полицейские, представители МЧС.

К участку прикреплен 2 381 избиратель.

Выборы губернатора Тюменской области(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Одними из первых на УИК № 383 представители Тюменской областной думы, думы Югры и Сургута. Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова прибыла проголосовать вместе с супругом Александром Резяповым и рассказала о значимости выборов для жителей Сургута и всего региона

"Участие в выборах – не только наше право, но и наша обязанность. Участок подготовлен идеально. Я поговорила с председателем, спросила об активности голосующих. Она сказала, что уже к открытию несколько человек стояли в очереди, ожидая минуты, когда смогут осуществить свой долг. Организация хорошая. Недочетов нет. Члены участковой комиссии сопровождают каждого. В соответствии с Конституцией РФ губернатор Тюменской области избирается населением всей Тюменской области, включая население автономных округов. Поэтому участие Югры, как и Ямала, очень важно", - отметила она.

Выборы губернатора Тюменской области(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Депутат думы Югры, председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александр Сальников также принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он отметил, что от голоса каждого зависит дальнейшее развитие нашего региона.

"С 2005 года прихожу голосовать на этот участок. У каждого человека есть возможность голосовать, этим правом нужно пользоваться. Необходимо голосовать за политическую стабильность большого региона. Мы голосуем за стабильность Тюмени, Югры и Ямала. И от того, с какой активностью мы это сделаем, будет зависеть активность строительства дорог, школ, больниц", - заявил Александр Сальников.

Выборы губернатора Тюменской области(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Председатель думы Сургута Максим Слепов отметил, что участок подготовлен замечательно.

"Маршрутизация есть прямо с улицы. Пришел проголосовать с семьей. Выборы – это наш гражданский долг, поэтому на каждые выборы мы приходим всей семьей. Так называемая "тюменская матрешка" - это большая единая команда. Это соседи, которых связывают транспортные линии, сотрудничество и дружба во многих других направлениях. Так исторически сложилось, что наши регионы живут вместе и будут продолжать жить вместе, поэтому нам важно поддерживать друг друга", - заявил он.

Напомним, от партии "Единая Россия" на выборы губернатора Тюменской области выдвинут Александр Моор, от регионального отделения ЛДПР в Тюменской области – Денис Садовников, от "Справедливой России – За правду" – Владимир Пискайкин, от отделения КПРФ – Иван Левченко.

Теги: выборы, губернатор Тюменской области, голосование, явка, Сургут


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