Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях

Посольство России в Финляндии рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дипмиссии.

В посольстве сослались на разъяснения Еврокомиссии от 8 сентября о запрете ввозе из России в ЕС товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС.

Ограничения касаются и автомобилей с общим числом мест менее 10.