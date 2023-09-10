Явка на выборах в гордуму Екатеринбурга едва перевалила за 16%

Явка на выборах в городскую думу Екатеринбурга остается довольно низкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома, с учетом дистанционного электронного голосования проголосовали 183 тыс. 435 избирателей, что составляет всего 16,46%

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, с учетом ДЭГ, проголосовали – 31 979 (26,15%) избирателей.