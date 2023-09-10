Куйвашев проголосовал на выборах в гордуму Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня принял участие в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы. Свой голос глава региона отдал на избирательном участке по месту прописки – в гимназии 104, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

"Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно, и я своего представителя выбрал, чего и всем желаю", - заявил губернатор журналистам.

Также глава региона оценил работу Центра общественного наблюдения. В ЦОНе оборудованы рабочие места с доступом к картинке с избирательных участков. Камеры установлены на всех 833, а видео онлайн поступает в ЦОН со 125 крупных.

Центр в этом году объединяет пул из порядка 4 тысяч наблюдателей, 2,5 из которых направлены Общественной палатой, остальные - кандидатами и партиями.