Дмитрий Артюхов официально вступил в должность главы Ямала

На Ямале состоялась церемония инаугурации губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

Почетными гостями на торжественной церемонии стали зампред правительства РФ Александр Новак, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что уже второй раз депутаты окружного законодательного собрания доверили Артюхову руководить регионом. По мнению политика, в первую очередь, это доверие жителей ЯНАО.

"Ямал — это геостратегический регион страны, Ямал – это сила, это мощь. Это регион с огромным потенциалом. Ямал — это звучит гордо", - заявил он.

Напомним, губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов. Его на тайном голосовании поддержало большинство депутатов заксобрания Ямала - в ЯНАО губернатора выбирают депутаты из числа одобренных президентом кандидатур.

Соперниками Артюхова были депутаты окружного заксобрания Максим Лазарев от "Справедливой России" и Александр Голубенко от ЛДПР.