Лавров назвал некорректными заявления, что Москва "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану

Заявления политических деятелей Армении о том, что Москва "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану, являются некорректными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также сообщил, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с США.