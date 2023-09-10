10 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Лавров назвал некорректными заявления, что Москва "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану

Заявления политических деятелей Армении о том, что Москва "отдала" Нагорный Карабах Азербайджану, являются некорректными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также сообщил, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с США.

Теги: Лавров, Карабах, Армения


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