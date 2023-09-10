Двое тюменцев выиграли квартиру и автомобиль в викторине на выборах

Двое тюменцев выиграли квартиру и автомобиль на викторине "Zнай свой край", которая проходит Единый день голосования, в эфире "Тюменского времени", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Автомобиль выиграл студент Тюменского медицинского университета Никита. Он правильно ответил на вопросы суперигры викторины. Квартиру в подарок получит тюменец Сергей. О мужчине известно, что он занимается строительством.

Также уже известны обладатели шести турпутевок, одного смартфона, 17 билетов в театр и 80 чайников.

Отметим, что в Тюменской области сегодня выбирают губернатора. По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Халина, все избирательные участки работают в штатном режиме.

"Активность избирателей достаточно высока. Есть муниципалитеты на юге области, которые уже преодолели рубеж по явке избирателей в 46%. Это Голышмановский городской округ, Аромашевский, Ишимский, Юргинский, Сладковский и Омутинский районы. Из городов лидирует Ишим. В Тюмени явка на уровне 14,4%", - прокомментировал он.

Явка на выборы в Тюменской области на 12 часов составила, по данным регионального избиркома, 19,96%.