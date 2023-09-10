В Сургуте водитель маршрутки избил подростка: у школьника перелом

В Сургуте водитель маршрутки избил подростка. Об этом сообщила мама подростка в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 9 сентября, примерно в 14.00, на остановке 42 микрорайон.

По словам женщины, ее сын вместе с другом пытались оплатить проезд, но у них не получилось, после чего водитель начал оскорблять школьников и требовать, чтобы они вышли из автобуса. Пока ребенок брал скейт, водитель поднялся со своего места, подошел к пассажирской двери и когда подросток поднял голову - ударил его головой в лицо. Школьник попытался дать отпор, в результате у него внутренний перелом правой лопатки и костей носа.

Мать школьника разыскивает очевидцев произошедшего.

В комментариях некоторые подписчики группы "К | Информ" заявили, что первым грубить начал ребенок - в ответ на просьбу покинуть транспорт школьник якобы ответил матом.