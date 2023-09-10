На выборах депутатов думы Екатеринбурга проголосовали 11,92% избирателей

На дополнительных выборах депутата законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовали – 24494 (20,04%) избирателей.

Свердловский избирком отчитался о явке избирателей на выборах 10 сентября на 10.00, передает корреспондент Накануне.RU .



