На выборах депутатов думы Екатеринбурга проголосовали 11,92% избирателей
Свердловский избирком отчитался о явке избирателей на выборах 10 сентября на 10.00, передает корреспондент Накануне.RU.
На дополнительных выборах депутата законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовали – 24494 (20,04%) избирателей.
На выборах депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва проголосовали – 132793 (11,92%) избирателей.