Дмитрий Артюхов продолжит руководить Ямало-Ненецким автономным округом

Губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов. Его на тайном голосовании поддержало большинство депутатов заксобрания Ямала - в ЯНАО губернатора выбирают депутаты из числа одобренных президентом кандидатур, передает корреспондент Накануне.RU.

Претенденты представили свои программы развития округа. Соперниками Артюхова были депутаты окружного заксобрания Максим Лазарев от "Справедливой России" и Александр Голубенко от ЛДПР.

Постановление об избрании губернатору вручил председатель заксобрания региона Сергей Ямкин. Торжественное вступление Дмитрия Артюхова в должность и принесение присяги состоится сегодня в 13.30.