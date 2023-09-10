10 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Дмитрий Артюхов продолжит руководить Ямало-Ненецким автономным округом

Губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов. Его на тайном голосовании поддержало большинство депутатов заксобрания Ямала - в ЯНАО губернатора выбирают депутаты из числа одобренных президентом кандидатур, передает корреспондент Накануне.RU.

Претенденты представили свои программы развития округа. Соперниками Артюхова были депутаты окружного заксобрания Максим Лазарев от "Справедливой России" и Александр Голубенко от ЛДПР.

Постановление об избрании губернатору вручил председатель заксобрания региона Сергей Ямкин. Торжественное вступление Дмитрия Артюхова в должность и принесение присяги состоится сегодня в 13.30.

Теги: Дмитрий Артюхов, выборы, губернатор


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Развитие сюжета:

Ранее 10.09.2023 12:35 Мск Дмитрий Артюхов официально вступил в должность главы Ямала

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