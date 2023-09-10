Глава Тюмени проголосовал на выборах и выиграл пачку печенья

Глава Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах губернатора Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня мы определяем будущее нашего региона. От выбора тюменцев, жителей Тюменской области зависит, кто будет отвечать за те решения, которые принимаются относительно нашего города, нашего региона, кто на себя возьмет ответственность и, конечно, кому мы доверим будущее всего того, что связано с развитием Тюмени и Тюменской области", - отметил глава города.

Мэр проголосовал на своем избирательном участке. Он также принял участие в викторине фестиваля "Тюменская область", ответив правильно на вопрос о писателе, написавшем роман, на основе которого был снят фильм "17 мгновений весны" Руслан Кухарук получил печенье "Тюменочка".

Напомним, сегодня в регионе выбирают главу Тюменской области.

От партии "Единая Россия" на выборы выдвинут Александр Моор, от регионального отделения ЛДПР в Тюменской области – Денис Садовников, от "Справедливой России – За правду" – Владимир Пискайкин, от отделения КПРФ – Иван Левченко.