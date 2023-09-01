Список иностранных агентов пополнили редактор "Новой газеты" и комик

Также в него включены депутат заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник*, чеченский историк, политический деятель Майрбек Вачагаев*, экс-телеведущая радиостанции "Эхо Москвы" Оксана Баршева*, писатель Олег Радзинский*, экономист Константин Сонин*, Евгений Карпов* и Денис Катаев*.

Список иностранных агентов пополнили редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* и комик Руслан Белый*, сообщили Накануне.RU в Минюсте РФ.



