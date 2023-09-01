Захарова обвинила Данию во враждебности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование датских властей о сокращении персонала Посольства России в Дании, передает корреспондент Накануне.RU.

Она заявила, что это проявление враждебности по отношению к России.

"Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны. Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны", - сообщила Захарова.