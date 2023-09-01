ООН не получила ответ российской стороны на предложение по зерновой сделке

ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Он заявил, что ООН продолжает контактировать со всеми сторонами в целях возобновления действия черноморской инициативы.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их. Позже президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, в котором назвал условие возвращения к зерновой сделке.