В Югре живодер изнасиловал собаку, изрезал и засунул ей бутылку в пасть

Жителей Югры потрясло жестокое убийство собаки: животное изнасиловали, отрезали язык, мошонку, и половой орган. В пасти измученного пса была воткнута бутылка. Опубликовать кадры мы не можем из этических соображений.

Страшную находку обнаружили волонтеры в Лангепасе, которые искали собаку и случайно забрели в вагончик, передает корреспондент Накануне.RU. Они же увидели и предполагаемого убийцу - вероятный насильник мирно спал на трупе изувеченной собаки.

Написано заявление в полицию. Труп отправлен на экспертизу.