01 Сентября 2023
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Начальник ГУР Минобороны Украины считает нужным перенести боевые действия на территорию России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия нужно перенести на территорию России.

"Боевые действия должны быть перенесены на другую территорию, которой, понятно, для нас является Российская Федерация. На другие территории, которые находятся под их влиянием, чтобы их [российские силы] растянуть и сковать. Чем шире они [операции Украины] будут, тем лучше", - цитирует ТАСС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "опасается переносить боевые действия на территорию РФ, чтобы не остаться одному".

По мнению депутата Госдумы Адальби Шхагошева, спор Зеленского и Буданова является доказательством, что Украина не рассчитывает на контрнаступление, отвлекает внимание от этих неудач.

"Этот искусственный спор между Зеленским и Будановым - яркое доказательство того, что на контрнаступление Украина не рассчитывает. Они понимают, что сильно буксуют на этом направлении. Поэтому отвлекают внимание от этих неудач", - приводят слова Шхагошева РИА Новости.

Шхагошев отметил, что Украина хочет настойчивее втянуть НАТО в конфликт с Россией, поддерживая интерес разговорами о военном усилении конфликта.

"Такой политический шантаж по-украински: быть единственным инструментом в политических играх против России и, понимая это, требовать вечной и нарастающей поддержки", - добавил он.

По словам депутата, фронтовые факты не дают НАТО уверенности в достижении своих целей, поэтому "западные варианты переговоров с Россией" звучат все чаще.

Напомним, 30 сентября количество субъектов Российской Федерации увеличилось с 85 до 89. Договоры о вхождении новых территорий в состав России в Кремле подписали президент страны Владимир Путин и глава Луганской, Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Теги: Будаев, Зеленский, боевые действия


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