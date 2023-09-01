День знаний во Владимирской области: педагогов премируют, в Сновицах открыли начальную школу, а в Радужном у кадетов будет новый спортзал

1 сентября Губернатор Александр Авдеев принял участие в праздновании Дня знаний. В частности, в селе Сновицы Суздальского района он открыл новый блок начальных классов в местной средней школе. В торжественном мероприятии участвовали вице-губернатор Владимир Куимов, министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова, глава районной администрации Алексей Сараев, педагоги, школьники и их родители.

Возведение новой трёхэтажной пристройки на 240 мест велось в 2022-2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Необходимость строительства объекта продиктована активным развитием сёл Сновицы и Богослово.

«Новые площади позволят уйти от второй смены не только в Сновицкой школе, но и во всём Суздальском районе. В других территориях мы тоже последовательно движемся к такому результату. В регионе идёт строительство семи школ: недалеко отсюда – в микрорайоне Веризино города Владимира, в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Доброграде, Коврове, Покрове и Суздале. Не только для младших школьников, но и для учеников среднего и старшего звена условия изменились к лучшему», – отметил Александр Авдеев.

На строительство корпуса для младшего звена и его оснащение необходимым оборудованием направлено почти 400 млн рублей. Здесь есть отдельная гардеробная для малышей, столовая, учебные помещения, закреплённые за каждым классом, кабинет информатики, комната для тихих игр и универсальная студия. Все учебные помещения предусматривают возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. На прилегающей территории разместились современные спортплощадки, хоккейная коробка, беговые дорожки. Планируется организовать группы продлённого дня, в том числе с возможностью дневного сна.

В планах – провести капитальный ремонт и переоснащение основного корпуса, где учатся ребята среднего и старшего звена. Школа внесена в заявку области в Министерство просвещения на федеральное финансирование в 2024-2026 годах.

После линейки в Сновицах Губернатор отправился в Кадетский корпус имени Дмитрия Пожарского в Радужном, где этим летом открыт долгожданный универсальный спортзал.

Напомним, ещё в 2018 году, сразу после сдачи объекта в эксплуатацию, были выявлены существенные недостатки: во время уроков из-под досок поднималась пыль. По требованию регионального Роспотребнадзора занятия в спортзале прекратили. Администрация учебного заведения подала исковое заявление в суд с требованием обязать подрядчика привести спортзал в нормальное состояние, однако они в установленный срок выполнены не были. Судебные тяжбы, претензионная работа и взыскание штрафа заняли почти четыре года. Всё это время кадеты занимались спортивной подготовкой в других учреждениях города.

Реально ситуация изменилась лишь в 2022 году, когда Александр Авдеев поставил задачу найти нового подрядчика. На исправление всех строительных недочётов и приведение спортивного зала в нормативное состояние направили 8,4 млн рублей. Работы были завершены чётко в срок.

«Для занятий физкультурой и спортом у вас теперь больше возможностей, потому что обеспечены достойные условия. Такие, как и должны быть для подготовки будущих защитников Родины, правоохранителей, спасателей и представителей других профессий. Ваш кадетский корпус носит имя Дмитрия Пожарского, и это очень символично. Сегодня, как и 400 лет назад, мы должны объединиться, защитить нашу Родину. Победа будет за нами!» – уверен глава региона.

В ходе торжественных мероприятий Александр Авдеев поблагодарил учителей за их сложный и важный труд. В знак признания его высокой значимости для государства Президент России объявил 2023 год Годом педагога и наставника. По решению Губернатора к 1 сентября педагоги Владимирской области получили премию в размере 5 тысяч рублей по итогам работы в предыдущем учебном году.

В День знаний в праздничных линейках принял участие не только глава региона, и его заместители: Александр Ремига – в гимназии № 3 г.Владимира, Владимир Куимов – в Сновицкой СОШ и областном музыкальном колледже, Константин Баранов – во Владимирском базовом медицинском колледже, Александр Максимов – в Муромцевском лесотехническом техникуме. А первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов прочитал студентам Владимирского госуниверситета лекцию по истории на тему «Россия на рубеже тысячелетий», сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.