В Екатеринбурге стартовал федеральный проект "Профессионалитет" по направлению "Строительство"

В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся образовательно-производственный кластер "Строительство" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Партнёром проекта выступает "Атомстройкомплекс", крупнейший строительный холдинг Урала, сообщили в пресс-службе компании.

В открытии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова, представители компании "Атомстройкомплекс" Олег Минкин, Евгений Беляев и Алексей Гвержес, чиновники администрации Свердловской области и города Екатеринбурга.

– Сегодня нашей стране требуются настоящие специалисты, мастера своего дела, и я искренне желаю вам стать именно такими. Впереди большой и серьезный путь, в конце которого вы получите нужную стране и региону специальность. Но я хотел бы пожелать всем вам стать не просто профессионалами, а достойными и уважаемыми людьми, – поздравил собравшихся с началом учебного года Павел Креков.

Проект "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования" рассчитан на 2023-2025 гг, в него включены 10 востребованных строительных специальностей начального и среднего профессионального образования. Ежегодно в рамках проекта Уральский колледж технологий и предпринимательства будет принимать 750 студентов, сроки обучения зависят от выбранного направления и наполняемости программы.

– "Профессионалитет" – пример трехстороннего сотрудничества по воспитанию новых кадров. Компания "Атомстройкомлекс" как представитель строительной отрасли передала накопленный опыт профессионального обучения молодых специалистов и озвучила реальные потребности рынка. Но скорректировать учебную программу стало возможно только благодаря участию министерства образования на федеральном уровне. Мы рассчитываем, что проект позволит сократить расстояние между работодателями и системой начального и среднего профессионального образования, решить задачи бизнеса и гарантировать подготовку профессиональных кадров, ― рассказала Галина Хабарова, директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс".

С участниками программы "Профессионалитет" компания "Атомстройкомлекс" заключает целевые договоры, после успешного окончания обучения им гарантированы рабочие места по выбранной специальности в подразделениях застройщика. В структуру одного из ведущих девелоперов Урала входят 11 собственных заводов по производству стройматериалов, свой проектный институт, свои строительные и отделочные подразделения.