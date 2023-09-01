01 Сентября 2023
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Происшествия СЗФО
Фото: Максим Хлопин

После атаки на Псков в местный отряд теробороны записались 200 человек

В отряд территориальной обороны "Дружина" в Псковской области подали заявления о вступлении уже 800 человек, и 200 из них сделали это после атаки на аэропорт Пскова, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
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По его словам, в области создано 11 отделений отряда. Только за сегодняшнее утро порядка 50 человек подали заявления на вступление в дружину.

Из участников отряда сформируют дежурные группы, которые будут патрулировать "ряд объектов". Для центра подготовки добровольцев планируется закупить несколько автомобилей, специальную форму с шевронами.

30 августа в ходе атаки беспилотников на псковский аэродром совместного базирования была повреждена инфраструктура. По данным СМИ, были повреждены по меньшей мере два самолета Ил-76.

Ранее глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удар беспилотниками по псковскому аэропорту был нанесен ВСУ с территории России.

Теги: псков, отряд теробороны, всу


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