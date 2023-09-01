Финалистам регионального этапа конкурса профмастерства в сфере занятости во Владимирской области вручили награды

Лучшим специалистам Службы занятости населения Владимирской области вручили дипломы и памятные подарки, а кубок за 1 место получили лучший филиал Центра занятости населения Владимирской области и авторы лучшего проекта.

«Этот конкурс – отличная возможность раскрыть свой потенциал, обменяться опытом и лучшими практиками. Растёт уровень профессионального мастерства и количество участников, в этом году их стало почти в 2 раза больше. Наши сотрудники показали высокую квалификацию и желание не только предлагать варианты трудоустройства, но и решать жизненные ситуации посетителей, устранять причины, мешающие найти работу», – отметил Андрей Григорьев, региональный министр труда и занятости населения.

Победителям теперь предстоит доказать свой статус на федеральном уровне. В номинации «Лучший специалист ЦЗН» регион представит Александр Павкин, профконсультант из филиала «Гусь-Хрустальный» ЦЗН Владимирской области, он рассказывает безработным и учащейся молодёжи о востребованных профессиях и помогает сделать правильный выбор.

В номинации «Лучший центр занятости населения России» за победу поборется филиал «Муромский» ЦЗН Владимирской области, который в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» был отремонтирован и модернизирован.

В номинации «Лучший проект» в областном конкурсе победил совместный проект Гусь-Хрустального и Муромского филиалов ЦЗН «Экосистема сервисов и услуг по организации профориентационной работы со школьниками и молодёжью под потребности рынка труда». Он успешно прошёл апробацию и подтвердил жизнеспособность – 16 школьников Муромского района после прохождения обучения во время летних каникул предпочли пойти работать на завод.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, сейчас в рамках нацпроекта «Демография» продолжается комплексная модернизация Центра занятости населения региона – проводится ремонт, оснащение и модернизация всех точек его присутствия.