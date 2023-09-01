Россия может затопить свой модуль МКС отдельно от всей станции

Если Россия выйдет из программы Международной космической станции (МКС), то затопит свой сегмент отдельно, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Российский сегмент будет, по всей видимости, отстыкован и корректно затоплен", - пояснил Борисов, выступая на марафоне "Поделись своим знанием".

По его словам, до 2030 года на станции планируется проводить исследования, но есть также планы по использованию МКС и после 2030 года.

В апреле Роскосмос согласовал с партнерами по проекту продление своего участия в МКС до 2028 года. На конец этого периода запланировано строительство российской орбитальной станции.