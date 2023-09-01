Большинство российских детей сидят перед гаджетами более 3 часов в день

56% россиян, имеющих детей или внуков, говорят, что те ежедневно более 3 часов проводят перед цифровыми устройствами. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ и компании "Киберпротект".

Более подробное распределение по часам перед гаджетами таково:

4% - не используют совсем;

4% - до 1 часа в день;

31% - от 1 до 3 часов;

31% – от 3 до 5 часов;

13% – от 5 до 7 часов;

17% – более 7 часов в день.

Если по этим данным рассчитать среднее время, беря для каждого интервала его середину, а для последнего - 8 часов, то получится, что в среднем российский ребенок проводит с гаджетом 4 часа в день. Это огромная цифра, опасная для детского здоровья гиподинамией, напряжением зрения, нарушениями осанки, нервной системы и др.

Большинство опрошенных считают, что детей следует учить основам киберграмотности (71%), а основная роль должна принадлежать семье. На втором месте - школа. На третьем - СМИ и интернет. По каждому из этих факторов вопрос ставился так: они несут основную ответственность или второстепенную? С тем, что родители несут основную ответственность, согласны 77%, школа - 51%, СМИ и интернет - 44%.

По сравнению с прошлым годом перечень наиболее значимых угроз детям в цифровой среде претерпел изменения. Втрое чаще (рост с 11% до 30%) россияне стали называть главной угрозой мошенничество, вымогательства и угрозы. Этот ответ вышел на первое место по частоте упоминаний. Вторую и третью позицию продолжают занимать запрещенные сайты, сайты не по возрасту (20%), а также контент, связанный с насилием, жестокостью и агрессией (рост с 14% до 16%).

При этом каждый четвертый (26%) считает, что дети сами могут разобраться в цифровых устройствах и в том, как ими пользоваться.

Интересно, что 59% опрошенных россиян считают, что в школе детям недостаточно рассказывают о том, как правильно и безопасно пользоваться цифровыми устройствами и интернетом. А 70% говорят о недостатке этих материалов в СМИ.

Ранее сообщалось, что 75% родителей недовольны цифровыми платформами для школ. Они отмечают снижение уровня ответственности, дисциплинированности, организованности в отношении домашних заданий и мотивации. 77% родителей указывают на снижение уровня знаний у школьников от цифровизации образования. Почти 90% беспокоит повышенная утомляемость и в целом ухудшение состояния здоровья своих детей.