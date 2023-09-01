ЦБ продлит ограничения на валютные операции в сентябре

Центральный банк России собирается продлить ограничения на валютные операции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В марте ограничения уже были продлены, срок их действия истекает 9 сентября.

Ограничения запрещают снимать со счетов физлиц, открытых до 9 марта 2022 года, сумму более $10 тыс. (или ее эквивалент в евро).

Продавать доллары и евро гражданам банки могут только из тех объемов, которые поступили в их кассы с 9 апреля 2022 года.