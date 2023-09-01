В Челябинской области задержали школьника, работавшего курьером мошенников

В Челябинской области задержали 15-летнего подростка, выполнявшего роль курьера мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Школьника задержали в Озерске, когда он забрал у 98-летней женщины 600 тысяч рублей, которые она отдала за помощь родственнице, якобы попавшей в ДТП. Перевести средства сообщникам он не успел. Кроме того, полицейские установили, что таким же образом подросток получил 200 тысяч от 85-летней пенсионерки.

О подобном виде заработка подросток узнал в Интернете. Он познакомился с неизвестной девушкой, которая предложила работу курьера. Ему нужно было выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета. Процент от суммы он забирал себе.