Сын экс-губернатора Дубровского просит суд прекратить дело о банкротстве его компании

В Арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра Дубровского о прекращении производства по делу о банкротстве компании "Челябстройкомплект".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, заявление о признании компании банкротом подала конкурсный управляющий ПО "Монтажник". Заседание по делу было назначено на 31 августа. Однако от Александра Дубровского поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием у должника средств и имущества для финансирования процедуры банкротства. Заседание по делу отложено на 3 августа.

Напомним, в январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом. Он сам подал заявление на банкротство. Сумма исковых требований составляла 274,1 млн рублей. В марте 2023 года суд утвердил план реструктуризации долгов Александра Дубровского.

ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник". В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.