01 Сентября 2023
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Фото: YouTube Минобороны

Борисов: "Сармат" поставлен на боевое дежурство

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство.

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием". Его слова приводит РИА Новости.

Предполагалось, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022-го года — об этом в июне прошлого года заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений.

В июне текущего года Путин на приеме в честь выпускников военных вузов вновь пообещал, что "в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новой тяжелой ракетой".

Первый испытательный пуск ракеты "Сармат" (он стал успешным) был проведен в конце апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. В феврале 2023 года замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не доверять информации о якобы неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Теги: борисов, сармат


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