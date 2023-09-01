Борисов: "Сармат" поставлен на боевое дежурство

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство.

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием". Его слова приводит РИА Новости.

Предполагалось, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022-го года — об этом в июне прошлого года заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений.

В июне текущего года Путин на приеме в честь выпускников военных вузов вновь пообещал, что "в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новой тяжелой ракетой".

Первый испытательный пуск ракеты "Сармат" (он стал успешным) был проведен в конце апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. В феврале 2023 года замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не доверять информации о якобы неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".