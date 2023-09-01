В Челябинской области на вокзале пьяный мужчина пытался с помощью камня ограбить банкомат

В Челябинской области на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который с помощью камня пытался ограбить банкомат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на станции Еманжелинска. Пьяный местный житель повредил установленный в зале ожидания банкомат, пытаясь похитить оттуда денежные средства. Мужчина камнем бил по экрану и купюроприемнику, пытаясь добраться до наличности. В банкомате было около 1,8 млн рублей. После этого мужчина уснул рядом с банкоматом, где его и задержали.

В полиции мужчина рассказал, что целенаправленно пришел на пустую ночную станцию, чтобы похитить деньги из банкомата. А когда это не получилось, уснул.

Возбуждено уголовное дело.