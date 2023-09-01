01 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Мясников заявил, что старые прививки от ковида не спасут от нового вида

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новый вид ковида может оказаться опасным.
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В период с 24 июля по 20 августа ВОЗ зарегистрировала почти 1,5 миллиона случаев ковида, что на 63% больше, чем за предыдущий период.

Мясников считает, что дело в новом виде коронавируса. Предыдущие были подвидами "Омикрона" с небольшим количеством мутаций. А вот новый вариант В.2.86 - это целых 35 мутаций. И разница между ним и "Омикроном" такая же, как между "Омикроном" и "Дельтой". Пока что все заболевания им - это ОРЗ, но еще слишком мало наблюдений. Зато от В.2.86. не предохраняет ни иммунитет от перенесенного ранее ковида, ни существующие сегодня вакцины.

"Я не пытаюсь пугать, но если этот вариант станет доминирующим, то пока мы перед ним бессильны "кому суждено переболеть, тот переболеет…". И в этих условиях призывы укреплять свой иммунитет снижением веса, физическими нагрузками, закаливанием, контролем над хроническими болезнями - не просто благие пожелания, а вполне конкретные медицинские рекомендации", - написал Мясников в своем телеграм-канале.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенняя вспышка коронавируса в Росии может быть сильнее весенней.

При этом многие врачи считают, что клеточная память от перенесенного ранее ковида надежно защищает от болезни. Такого мнения придерживается, например, академик РАН микробиолог Виталий Зверев.

Ранее в МГУ в результате исследования выяснили, что ни ковид-вакцинация, ни самоизляция, ни доля стариков значимо не повлияли на смертность в 2021 году, когда в стране наблюдалась сверхсмертность.

Теги: ковид, прививка, вакцина


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