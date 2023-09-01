01 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков якобы с территории РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России.

"Вы знаете, это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним", – цитирует Пескова РИА Новости.

30 августа над Псковом и областью было ограничено воздушное пространство для самолетов. Ограничение было введено после атаки беспилотников на военный аэродром. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были повреждены. Минувшей ночью в псковском районе Кресты наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный объект. В этом микрорайоне находится Международный аэропорт имени княгини Ольги.

Псков находится более чем в 600 километрах от украинской границы, чтобы попасть в этот регион, беспилотник должен был неизбежно пролететь либо над территорией других российских регионов, либо над Белоруссией, либо над прибалтийскими странами.

Теги: песков, псков, военные


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