СКР заинтересовались домом-памятником на Уралмаше, где затянули с капремонтом

Следственный комитет заинтересовался домом-памятником в Екатеринбурге, жители которого жалуются на затянувшийся капремонт. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Речь идет о доме на Уралмаше по улице Баумана, 2. Жильцы уже полгода страдают от потопов, из-за снятого рабочими железа с кровли. Изначально жители обрадовались начавшемуся капремонту, однако со временем, по их словам, работы затянулись, и весь процесс стал больше похож на демонтаж. Строители обещают завершить ремонт к декабрю, однако к тому времени екатеринбуржцы боятся и вовсе замерзнуть.

"По факту нарушения прав граждан СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и принимаемых для восстановления прав граждан мерах", - сообщает региональное отделение СКР.