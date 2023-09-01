Суд арестовал уральца, задержанного по делу об убийстве 16-летней школьницы

Мужчине, задержанному по делу о смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском, предъявлено обвинение в убийстве и краже ее телефона. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Как уточнили в СК, обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти девушки. Допрашиваются свидетели, проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам.

"Фигурант также проверяется на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям", - добавили в ведомстве.

Другие подробности в следствии пока не разглашают.

Напомним, что работу по делу об гибели 16-летней школьницы в Каменске-Уральском проводит 3 отдел по расследованию особо важных дел.