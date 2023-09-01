Алексей Вихарев поздравил школу N°167 с 1 сентября и пообещал благоустройство территории

Депутат Екатеринбургской городской думы, председатель медицинской фракции Алексей Вихарев посетил торжественную линейку в честь 1 сентября в школе N°167 на Эльмаше.

В этом году линейка была тематическая, ее посетили 300-летию Екатеринбурга.

"Поздравил учителей, школьников и их родителей с новым учебным годом. С школой у нас большие планы. К ней прирезали новую территорию, но она совершенно не благоустроена", – рассказал Алексей Вихарев в своем telegram-канале.

По его словам, предстоит сделать проект благоустройства территории и все облагородить, чтобы и ребятам, и учителям было удобно.