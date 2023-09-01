В Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с "Фукусимы"

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power впервые зафиксировали тритий в океане в районе сбросы воды с АЭС "Фукусима-1".

Согласно данным компании-оператора аварийной станции, концентрация трития в морской воде составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей так называемого уровня выявления. Допустимая норма в тысячу раз больше - 10 тысяч беккерелей на литр.

Оператор обещал, что при концентрации в 700 беккерелей сброс воды остановят, передает РИА Новости.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Правительство Японии заявило, что вода не представляет опасности, поскольку проходит очистку в современной системе, способной удалять большинство радионуклидов (за исключением трития).

Вода, которую начали сливать в море, используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива. До сих пор эта вода направлялась в резервуары, установленные на АЭС. Их емкость приближается к концу, накопилось уже около 1,34 млн тонн воды. Ожидается, что резервуары полностью заполнятся в 2024 году, поэтому оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Инициировал спуск воды в море.

Радиоактивная вода будет разбавляться морской водой в соотношении 1 к 40, сброс происходит из подводного водовода в одном километре от станции, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году.

Против сброса выступали Китай, Россия и Южная Корея. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что сброс воды с "Фукусимы" окажет "незначительное" воздействие на людей и окружающую среду.