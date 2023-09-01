В Нижневартовске родителей не пустили в новую школу на линейки детей

В школе №44 Нижневартовска, которую сдали в этом году, ввели ограничения на доступ родителей на линейки. По данным окружного телеканала "Мегаполис", на линейку пускали только одного родителя от класса.

Также разрешали зайти, сделать фотографии, после чего требовали покинуть здание школы. Оставшиеся родители ожидали на улице, пока с ними поделятся фотографиями. Родители возмущены.

В школе принятие этих мер объяснили обеспечением безопасности и небольшой пропускной способностью актового зала. Основными участниками в актовом зале стали дети первых классов и старшего звена.

Руководство нижневартовской школы №44 извинилось перед родителями, которые пожаловались на то, что не всех пропустили на торжественную линейку. В администрации города подчеркнули, что безопасность детей на любых мероприятиях – в приоритете.