Около 5400 жителей Владимирской области получили выплату к новому учебному году

01 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Около 5400 жителей Владимирской области получили выплату к новому учебному году

В Министерстве социальной защиты населения Владимирской области прошло совещание с руководителями учреждений соцзащиты по предоставлению мер поддержки жителям региона. В их числе – государственная помощь на основании социального контракта. 

«На эту меру поддержки могут рассчитывать малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Полученные по социальному контракту средства можно направить на развитие ИП, ведение личного подсобного хозяйства, на поиск работы, на продукты первой необходимости, одежду, лекарства», – напомнила министр Любовь Кукушкина. 

чиновницы(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, с начала года в регионе уже заключён 971 социальный контракт. Выплаты по нему 309 человек направили на поиск работы, 461 человек – на осуществление предпринимательской деятельности, 69 человек – на ведение личного подсобного хозяйства и 132 человека – на выход из трудной жизненной ситуации. Всего на предоставление помощи жителям региона на основании соцконтракта в этом году будет направлено 371,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – почти 327 млн рублей. 

чиновницы, вкс(2023)|Фото: avo.ru

Участники совещания также затронули тему ежегодной денежной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для детей, учащихся в общеобразовательных организациях. Выплата в размере 2264 рубля предусмотрена законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» для малоимущих многодетных семей региона. Получить средства можно 1 раз в год на каждого ученика. На сегодняшний день выплату к новому учебному году получили около 5400 человек. 

Всю информацию о мерах соцподдержки можно найти на сайте министерства в разделе «Выплаты и льготы гражданам» (social33.ru).

Теги: выплаты к учебному году, социальный контракт, соцзащита


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети