Около 5400 жителей Владимирской области получили выплату к новому учебному году

В Министерстве социальной защиты населения Владимирской области прошло совещание с руководителями учреждений соцзащиты по предоставлению мер поддержки жителям региона. В их числе – государственная помощь на основании социального контракта.

«На эту меру поддержки могут рассчитывать малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Полученные по социальному контракту средства можно направить на развитие ИП, ведение личного подсобного хозяйства, на поиск работы, на продукты первой необходимости, одежду, лекарства», – напомнила министр Любовь Кукушкина.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, с начала года в регионе уже заключён 971 социальный контракт. Выплаты по нему 309 человек направили на поиск работы, 461 человек – на осуществление предпринимательской деятельности, 69 человек – на ведение личного подсобного хозяйства и 132 человека – на выход из трудной жизненной ситуации. Всего на предоставление помощи жителям региона на основании соцконтракта в этом году будет направлено 371,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – почти 327 млн рублей.

Участники совещания также затронули тему ежегодной денежной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для детей, учащихся в общеобразовательных организациях. Выплата в размере 2264 рубля предусмотрена законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» для малоимущих многодетных семей региона. Получить средства можно 1 раз в год на каждого ученика. На сегодняшний день выплату к новому учебному году получили около 5400 человек.

Всю информацию о мерах соцподдержки можно найти на сайте министерства в разделе «Выплаты и льготы гражданам» (social33.ru).