Глава "слуг народа" угрожает экстрадицией уехавшим военнообязанным

Украинский режим может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших республику по фиктивным справкам о негодности к военной службе. Об этом заявил глава "слуг народа" в Раде Давид Арахамия.

По его словам, экстрадированным грозит наказание за подкуп должностного лица и уклонение от мобилизации.

Украинское издание "Страна" пишет, что осуществить мечту режима будет очень сложно: на каком основании их будут экстрадировать? Теоретически им можно объявить подозрение, но это возможно, если только сами врачи или военкомы признаются, что сделали за деньги липовые справки о непригодности к службе. А объявлять подозрения всем уехавшим режим не решится.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев может мобилизовать мужчин, ограниченно годных к службе. Ограниченная годность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации, сказал он.

Призыв ограниченно годных связан с новой волной мобилизации. Как пишут западные СМИ, это вызвано огромными потерями Киева, которому нужно как восполнять их, так и выполнять указания Запада о продолжении наступления. Украинский режим усилил борьбу с выдачей справок о непригодности к военной службе, происходят показательные аресты военкомов и глав медкомиссий. В более чем 200 военкоматах и военно-врачебных комиссиях проведены обыски на основании подозрений в продаже заветных справок. Установлены 338 человек, которым могли быть выданы такие справки.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что уровень ненависти к военкомам и режиму из-за мобилизации достиг небывалого уровня. Желающих добровольно воевать практически не осталось, а люди прячутся от мобилизации как могут.

"Пока сыновья Данилова прячутся на Западе, он предлагает призвать инвалидов, а Арахамия вернуть уехавших за границу", - пишет "Резидент".