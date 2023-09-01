Глава "слуг народа" угрожает экстрадицией уехавшим военнообязанным

01 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Глава "слуг народа" угрожает экстрадицией уехавшим военнообязанным

Украинский режим может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших республику по фиктивным справкам о негодности к военной службе. Об этом заявил глава "слуг народа" в Раде Давид Арахамия.
Читайте также:

По его словам, экстрадированным грозит наказание за подкуп должностного лица и уклонение от мобилизации.

Украинское издание "Страна" пишет, что осуществить мечту режима будет очень сложно: на каком основании их будут экстрадировать? Теоретически им можно объявить подозрение, но это возможно, если только сами врачи или военкомы признаются, что сделали за деньги липовые справки о непригодности к службе. А объявлять подозрения всем уехавшим режим не решится.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев может мобилизовать мужчин, ограниченно годных к службе. Ограниченная годность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации, сказал он.

Призыв ограниченно годных связан с новой волной мобилизации. Как пишут западные СМИ, это вызвано огромными потерями Киева, которому нужно как восполнять их, так и выполнять указания Запада о продолжении наступления. Украинский режим усилил борьбу с выдачей справок о непригодности к военной службе, происходят показательные аресты военкомов и глав медкомиссий. В более чем 200 военкоматах и военно-врачебных комиссиях проведены обыски на основании подозрений в продаже заветных справок. Установлены 338 человек, которым могли быть выданы такие справки.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что уровень ненависти к военкомам и режиму из-за мобилизации достиг небывалого уровня. Желающих добровольно воевать практически не осталось, а люди прячутся от мобилизации как могут.

"Пока сыновья Данилова прячутся на Западе, он предлагает призвать инвалидов, а Арахамия вернуть уехавших за границу", - пишет "Резидент".

Теги: украина, мобилизация, экстрадиция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети