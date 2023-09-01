Администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ

Задержанный администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину в дискредитации ВС РФ.

Кроме того, фигурант дела сотрудничает со следствием, сообщает РИА Новости.

Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве. У него дома прошли обыски.

В отношении администратора канала возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Поводом стали многочисленные посты в его телеграм-канале, в которых он оскорблял армию, а также радовался атакам ВСУ на российские города.

В марте Тимирязевский суд Москвы приговорил администратора и создателя telegram-канала "Протестный МГУ", студента Дмитрия Иванова к восьми с половиной годам лишения свободы за публикацию недостоверной информации о российской армии. Иванову вменяли распространение ложной информации о событиях в Буче, Мариуполе и об обстрелах Запорожской АЭС.