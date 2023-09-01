С сегодняшнего дня школьники снова будут дежурить в столовых и убирать листья в школьном дворе

С 1 сентября этого года в российские школы вернулось так называемое трудовое воспитание: учителя смогут привлекать школьников к дежурству по классу, по столовой, работе в библиотеках, озеленении пришкольной территории и т.д.

Летом Госдума одобрила возвращение в школы трудового воспитания.

"Дежурство по классу, школе, в столовой станут обязательными элементами школьной жизни. Это касается и общественно-полезного труда, когда ребенок делает что-то для всего коллектива и в коллективе. Минпросвещения разрабатывает детальную программу, где эти активности будут прописаны. Чем больше навыков появится у ребенка, тем увереннее он будет чувствовать себя, не бояться никакой работы", - пояснила председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.