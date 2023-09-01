01 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Украина может выйти из Международной федерации киберспорта из-за допуска России

Федерация киберспорта Украины (ФКУ) готова выйти из Международной федерации компьютерного "спорта" (МФКС). Причиной стал допуск россиян к играм.
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28 августа на съезде МФКС было проголосовано за отмену прошлогоднего решения, согласно которому россияне не могли выступать под своим флагом. За это проголосовали 32 делегата при 13 против и 25 воздержавшихся. При этом было отклонено предложение Федерации компьютерного "спорта" Украины приостановить членство России в организации.

ФКУ заявила, что "шокирована и возмущена" этим "позорным и неуважительным решением".

"Мы собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава МФКС. Мы не можем быть частью организации, не соблюдающей основные принципы справедливости и уважения к территориальной целостности своих членов", - говорится в заявлении.

В начале августа ФКУ ввела санкции против украинцев, которые играют за российские команды.

Теги: украина, киберспорт


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