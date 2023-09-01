01 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне готовы тратить 180 тысяч рублей в год на учебу детей в вузе

Россияне готовы тратить на собственное обучение в вузе или образование детей в среднем 180 тыс. руб. в год. В 2022 году эта сумма составляла 175 тыс. руб., говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни".

Откладывают на свое образование или учебу детей только 6,5% россиян. Чаще всего это люди до 30 лет (11%).

54% россиян считают, что достаточно получить одно высшее образование, 7,4% выступают за второе высшее, чаще всего это жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Подавляющее большинство (81%) опрошенных считают главной целью обучения быстрое построение карьеры и высокий доход, следом идет возможность получить интересную работу (9,2%), передает РБК.

Теги: россияне, образование, вуз


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