Власти выделят 250 млн рублей Дагестану и Северной Осетии на развитие ЖКХ

Дагестан и Северная Осетия получат 250 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В этих регионах принимаются меры по стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли. И речь идет об очередном транше федерального финансирования. В каждом регионе будет создан единый оператор с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а тарифы должны быть экономически обоснованы.

Ставится задача довести уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в Дагестане не менее 74% по итогам года, в Северной Осетии - до 83,5%.

Всего в 2023 году из резервного фонда Правительства на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ планируется выделить более 930 млн рублей.