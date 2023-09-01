Школа №19 в Академическом встретила первоклассников в день своего 10-летия

Сегодня школа №19 в Академическом районе Екатеринбурга отмечает не только 1 сентября, но и собственный юбилей. В 2013 году учреждение открыло двери для учеников, с чем школу поздравили основатели самого молодого района уральской столицы – АО СЗ "РСГ- Академическое".

Из-за непогоды в Екатеринбурге было решено перенести все линейки в стены учреждений, однако папы и мамы все равно стояли у входной группы, чтобы запечатлеть первый день своих детей в роли школьников. От каждого из классов также было приглашено по несколько родителей для фото- и видеосъемки мероприятия. Более того, после первой прочитанной в новом учебном году книги, состоится "День первоклассника", куда уже будут приглашены родные учеников.

В актовом зале танцевальные коллективы школы исполнили номера для своих друзей и гостей праздника. Последним дали слово сразу же после гимна Российской Федерации.

Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов поздравил учеников, отметив активность и готовность получать знания от тех, кто еще совсем недавно ходил в детский сад.

"Мы живем в очень быстро меняющемся мире: меняются технологии, меняется природа и меняемся даже мы с вами. И на первый план в этих условиях, конечно, выходят образование, навыки, которые в первую очередь вы получаете здесь, в школе. Мы, взрослые, сделали все для того чтобы вы успешно учились: мы построили новую школу, создали этот район. Преподаватели у вас самые высококлассные, самые активные, создают множество секций и занятий для вас, ведут уроки очень интересно. Я хочу вам пожелать, чтобы учеба была для вас не столько легкой, сколько интересной, и чтобы вы получили максимум знаний", - сказал Сергей Ланцов.

В честь юбилея компания вручила школе №19 в лице директора Светланы Беловой сертификат на 100 тыс. руб.

2023 год станет памятным для МАОУ СОШ №19 еще по одной причине – в этом году впервые открывается 5 "К" класс, где будут обучаться кадеты. Ранее профиль начинали формировать только с 10-го класса, однако в конце прошлого учебного года было решено сформировать из 9-ти четвертых классов один полицейский под кураторством городского УМВД. С Днем знаний школьников поздравил замначальника отдела полиции №4 подполковник Евгений Сыроежка.

"От лица управления УМВД России по Екатеринбургу поздравляю вас с этим замечательным праздником. Этот день в памяти каждого человека вызывает только самые приятные и яркие воспоминания. Школьная пора всегда оставалась одним из лучших и запоминающихся этапов жизни. Вас ждут новые знакомства, интересные задачи, дружные одноклассники и приветливые учителя. Для нас этот день – символ добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений. Мы с надеждой смотрим на подрастающее поколение, ведь именно вам строить наше будущее. Мы убеждены, что вам по силам освоить школьные науки, стать по-настоящему образованными людьми и достойными гражданами своей родины – внести существенный вклад в развитие страны. Помните, что полученные в школе знания открывают дорогу в жизнь каждому из вас. Искренне желаю вам терпения, сил упорства. Всем удачи и в добрый путь", – сказал подполковник.

К его словам присоединился и председатель общественной организации "Офицеры Академического" Виктор Карнаухов. Он наставил подрастающее поколение на будущие свершения, а учителям пожелал удачи, здоровья и терпения. Для этого "Офицеры Академического" в качестве подарка передали в каждую учительскую новые столовые наборы, чтобы переводить дух за чашкой чая.

Всего в старших классах в этом году, помимо кадетского, набирали четыре профиля: технологический, гуманитарный, социально-экономический и универсальный. Благодаря этому у 228 первоклассников будет несколько лет, чтобы определиться и связать свою жизнь с наиболее полюбившимся направлением. Сейчас в школе №19 под присмотром 120 педагогов обучается 2,5 тыс. учеников.

В завершение почетное право дать первый юбилейный звонок предоставили сразу нескольким школьным семьям. Педагоги вместе со своими детьми ознаменовали начало учебного года, после чего учителя исполнили песню, закрывающую торжественное мероприятие.

Необходимо отметить, что цель ведущего застройщика Академического района и его основателя при создании Наукограда – растить академиков буквально со школьной скамьи. Образовательные учреждения в новом районе имеют свои направления, например, школа №123 химико-биологический уклон, №79 – инженерно-технический – над ними шефствует компания ООО "РСГ-инженерная инфраструктура", в школе №16 открывается профильный класс по IT- специальностям, а в школе №19 второй год действует совместная программа с МГИМО под патронажем АО СЗ "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС") по подготовке абитуриентов к поступлению в этот вуз.

Всего в этому году в школы Академического поступило 2 тыс. 972 первоклассника:

МАОУ СОШ № 16 - 224 человек;

МАОУ СОШ № 19 - 228 человек;

МАОУ СОШ № 23 - 512 человек;

МБОУ СОШ № 25 - 352 человек;

МАОУ СОШ № 31 - 330 человек;

МБОУ СОШ № 79 - 450 человек;

МАОУ СОШ № 123 - 448 человек;

МАОУ СОШ № 181 - 428 человек.

На этом застройщик останавливаться не собирается. Уже на 90% завершена черновая отделка новой пятиэтажной школы в 17 квартале ("Спутник-1"), которую смогут посещать дети жителей близлежащих кварталов "Олимпика", "Спутник-1" и "Кварталы конструктивизма". Открытие запланировано на 2024 год. В разработке также находится проект в "Квартале конструктивизма" на 1,2 тыс. мест. Школа будет находиться в периметре улиц Академика Вавилова - Академика Ландау - Академика Лихачева - Рябинина. А всего две недели назад в Академическом наконец ввели в эксплуатацию музыкальную школу с эстрадно-джазовым отделением, на открытии которой присутствовал народный артист РФ Бутман.