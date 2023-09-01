01 Сентября 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.RU

Украина объявила компании PepsiCo и Mars "международными спонсорами войны"

Украина внесла компании PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны", поскольку они продолжают работать в России. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что обе компании платят в РФ налоги и ищут новых сотрудников.

В 2022 году компания Mars зафиксировала рост продаж в России на 14% - до 177 млрд руб., прибыль выросла на 58% - до 27 млрд руб. Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза, и производитель газированных напитков заявил, что сделки в России принесут 5% консолидированной чистой выручки в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

Теги: украина, PepsiCo, Mars


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