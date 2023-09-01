В Челябинске выставили на торги недостроенный ЖК "Княжеский"

В Челябинске выставили на торги недострой на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Начальная цена – 148,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте фонда развития территорий, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадь земельного участка составляет 0,71 га, а площадь здания – почти 33 тыс. кв.м. Заявки будут принимать до 27 сентября, итоги подведут 5 октября.

Добавим, что дольщикам ЖК "Княжеский" в 2020 году выплатили компенсации.