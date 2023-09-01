Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, пострадавших нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Авария уже устранена. На работу станции инцидент не повлиял, добавил он в Telegram-канале.

"Угрозы энергоснабжению потребителей нет", - говорится в Telegram-канале СГК Красноярский край. Отмечается, что жители могли наблюдать кратковременный выброс золы.

В марте пожар произошел на территории ТЭЦ-2 в Ижевске. По данным МЧС, происходило горение трансформатора и масла в обвалование на открытой площадке. Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска не было.