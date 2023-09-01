01 Сентября 2023
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Фото: ТН-Сибирь

Тюменские нефтепроводчики провели мотопробег

Сотрудники нефтепроводного предприятия провели мотопробег, посвященный 30-летию "Транснефть" и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть". В нем приняли участие более 40 активистов движения "Мототранснефть" из различных подразделений предприятия. В общей сложности они преодолели свыше 2000 километров: от северных регионов до юга Тюменской и Свердловской областей.

Цель мероприятия – развитие корпоративной культуры, объединение работников, укрепление внутрикорпоративных связей и поддержка интересов трудовых коллективов.

Перед стартом на территории нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" состоялся торжественный митинг, в ходе которого члены клуба "Мототранснефть" сделали запись о событии в "Летописи магистралей". Отсюда участники мотодвижения организованной колонной двинулись в путь – из Тюмени в Ирбит. Возглавили колонну генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов и лидер мотодвижения предприятия, водитель ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН Юрий Фирсов.

Мототранснефть, мотопробег, Транснефть(2023)|Фото: ТН-Сибирь

В этом году ряды постоянных участников клуба "Мототранснефть" пополнили молодые специалисты предприятия.

"Все с нетерпением ждали этого события, готовились к нему. Коллеги из северных городов уже преодолели на мотоциклах около 1000 километров, чтобы из Тюмени отправиться дальше в путь уже всем вместе. Есть те, кто впервые принимает участие в пробеге, для них мы провели подробный инструктаж по безопасности дорожного движения, заранее обсудили маршрут. Мотодвижение объединяет работников филиалов нашего предприятия, и это очень здорово!", – рассказал Юрий Фирсов.

Мототранснефть, мотопробег, Транснефть(2023)|Фото: ТН-Сибирь

Финишировал мотопробег на центральной площади в Тюмени у арт-объекта "Нулевой километр", где собрались жители города и байкеры тюменских мотоклубов, чтобы встретить мотоциклистов. На торжественном закрытии участникам корпоративного мотопробега были вручены памятные сувениры.

Теги: Мототранснефть, мотопробег, Транснефть


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