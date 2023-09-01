Правящая партия Грузии попытается провести импичмент президента, но у нее ничего не получится

Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне.

Теперь в "Грузинской мечте" считают, что Зурабишвили нарушила конституцию, а это является поводом для ее отставки.

Примечательно, что в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции, а она не пойдет так это.