01 Сентября 2023
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Образование Иркутская область
Фото: irzs.ru

В Иркутской области студенты заселяются в обновленные общежития

Накануне нового учебного года председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в торжественном открытии после капремонта общежития регионального колледжа педагогического образования. Качество работ спикер областного парламента проверил вместе с министром образования Иркутской области Максимом Парфеновым и директором учебного заведения, депутатом регионального парламента Галиной Кудрявцевой.

Галина Кудрявцева рассказала, что во время летних каникул в здании не только провели ремонтные работы, но и купили мебель для жилых комнат, учебных классов, а также бытовую технику для кухонь, стиральные машины и сушильную камеру для прачечной. Кроме того, для студентов установили спортивную площадку с тренажерами. В планах – отремонтировать фасад и провести наружное благоустройство. По словам Максима Парфенова, ускорить капремонт и строительство студенческих общежитий удалось, благодаря командной работе губернатора, правительства Иркутской области, и депутатов регионального парламента.

Работы на некоторых объектах перенесли на более ранние сроки. Депутатскими поправками в региональный бюджет сумма расходов на капремонт общежитий техникумов, колледжей и училищ на 2023-2025 годы была увеличена на 1,5 млрд рублей. В этом году ремонтные работы проводились в общежитии профессионального училища № 58 в Тайшетском районе, Братского промышленного техникума и педколледжа, Усть-Ордынского аграрного техникума, Иркутского техникума архитектуры и строительства.

Студенты(2022)|Фото: Накануне.RU

Александр Ведерников сегодня также посетил общежитие № 3 студенческого городка ФГБОУ ВО ИрГУПС. Как рассказал ректор ИрГУПС Юрий Трофимов, университет путей сообщения, наряду с другими иркутскими вузами, получил финансовую поддержку по проекту ремонта общежитий «Народной программы». Деньги федерального бюджета в размере 3 млрд рублей ежегодно направляются в регионы на строительство и капремонт общежитий высших учебных заведений. Юрий Трофимов отметил, что участие в программе позволяет оперативно ремонтировать общежития вуза, которые в этом нуждаются. Всего их пять.

Александр Ведерников выразил уверенность, что депутаты четвертого созыва Законодательного Собрания Иркутской области сохранят в числе приоритетов тему поддержки учреждений профессионального образования, сообщает пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

александр ведерников(2023)|Фото: irzs.ru

«В рамках федеральной Народной программы в стране осуществляется ремонт студенческих общежитий и, соответственно, учебные заведения Иркутской области тоже попали в эту программу. Сегодня посмотрели, как идут работы в общежитии ИрГУПС. Важно, что и сами ребята участвуют в приемке работ. У депутатов областного парламента развитие системы образования – один из приоритетов. В том числе, речь идет и о развитии системы СПО. Строительство и ремонт общежитий очень важное направление. Удобство проживания для студентов является одним из мотивирующих, привлекательных факторов. Работа будет продолжена. В том числе, необходимо рассмотреть возможность финансовой помощи из регионального бюджета нашим высшим учебным заведениям. Будем изучать, как эти вопросы решаются в других регионах», – сказал Александр Ведерников.

 

Теги: александр ведерников, общежития, студенты, спикер заксобрания иркутской области, учебные классы


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