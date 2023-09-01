В Златоусте из городского пруда на реке Ай извлекли более 40 тысяч тонн донных отложений

В Златоусте Челябинской области из городского пруда на реке Ай за два месяца извлекли более 40 тысяч тонн донных отложений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Напомним, в июне начались работы по очистке южной части городского пруда на реке Ай. Мероприятия проводятся в рамка нацпроекта "Экология". Работы выполняет компания "Сибгидромехстрой". Она должна завершить очистку пруда в 2024 году. На эти цели выделено более 111 млн рублей. Подрядчику предстоит изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений.

В этом году из городского пруда планируется изъять более 120 тысяч кубометров донных отложений.